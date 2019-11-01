Жителей Кыштыма научат выступать перед публикой

Автор: КР от Вчера, 11:33 Категория: Общество

В молодёжном центре «Республика», который находится в центральной библиотеке имени Б. Е. Швейкина, запускают новый проект. Это серия лекций и мастер-классов «Soft Skills: личные навыки, которые делают нас профессионалами».

Для жителей Кыштыма проведут ряд бесплатных встреч с интересными спикерами. Общение будет направлено на совершенствование личных качеств.

Первая лекция по теме «Четыре основы публичных выступлений» состоится в субботу, 23 ноября. Программа разработана для тех, кто готовится к презентации или защите своего проекта, а также для людей, чья работа связана с выступлениями перед публикой. Помимо лекции для участников подготовят практическое задание.

Спикером лекции выступит Алина Шакирова. Она родом из Кыштыма, окончила первую школу, затем Уральский федеральный университет в Екатеринбурге.

Сейчас Алина – ведущая университетских, городских, частных корпоративных мероприятий в столице Урала. Она создала серию авторских мастер-классов по публичным выступлениям, самопрезентации и личностной мотивации.

Встреча с Алиной Шакировой начнётся в 14 часов.