В Кыштыме владельцы кошек и собак всё чаще чипируют своих питомцев

Автор: КР от Сегодня, 11:30 Категория: Общество

Речь идёт об инъекции, в результате которой под кожу животного вводится капсула со специальным штрих-кодом. В код заносится информация о его носителе, вплоть до родословной и домашнем адресе.

– Эта процедура выполняется однократно и повторять её не нужно, – сказала сайту «КР» ветврач ветеринарной станции Марина Казакова. – Данные о животном вносятся в единую международную базу. Хозяева могут контролировать своих четвероногих друзей. Например, если домашние кот или собака потерялись и кто-то их нашёл, то, просканировав чип, можно установить владельцев потеряшек и вернуть их домой. Сегодня особенно популярна процедура чипирования среди породистых кошек и собак. Нередко заводчики продают щенков и котят уже с чипами.

Стоимость такой процедуры – около 700 рублей. По данным ветлечебницы, в Кыштымском округе уже порядка двухсот домашних питомцев занесены в единую базу.

Подробную информацию можно узнать в ветлечебнице по адресу: улица Механическая, 23, телефон – 4-32-47.