Танцоры из Кыштыма удостоились золотых медалей

Автор: КР от Сегодня, 15:03 Категория: Общество

В Сосновском районе прошли соревнования на кубок по бальным танцам «Стихия танца». Кыштым представили ученики школы спортивных бальных танцев «Дансфил», которая базируется в школе № 1. Сейчас в ней занимается более 30 детей.

Сразу одиннадцать кыштымских танцоров завоевали золотые медали в разных категориях. Это Никита Денщиков, Юлия Баканова, Лев и Валерия Батовы, Алиса Янтурина, Екатерина Яковенко, Ясмина Переверова, Аня Панова, Ульяна Курчавова, Полина Корнилова и Полина Родионова.

Дима Колодкин стал серебряным призёром.

Воспитанница детского сада №18 Варя Крылова завоевала бронзовую медаль в кубковой системе соревнований. Она исполнила вальс, самбу и ча-ча-ча.