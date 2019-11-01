В Челябинске в третий раз прошёл Южно-Уральский гражданский форум

Автор: КР от Сегодня, 14:21 Категория: Общество

Фото с сайта gubernator74.ru

В форуме приняли участие активисты, гости и эксперты в сфере деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций со всей России.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с докладом о роли некоммерческого сектора экономики в повышении качества жизни южноуральцев.

Глава региона заявил о том, что отныне бюджетное финансирование социально ориентированных некоммерческих организаций будет ежегодно увеличиваться, механизмы поддержки при этом станут открытыми и прозрачными, а субсидии будут предоставляться по аналогии с президентскими грантами.

Открывая дискуссию, Алексей Текслер отметил ежегодный рост финансов, привлекаемых общественными организациями в регион для реализации социально значимых проектов. По итогам двух конкурсов этого года на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества поддержку получили 96 южноуральских проектов на сумму почти 125 миллионов рублей.

По словам губернатора, важно также поддерживать в небольших населённых пунктах инициативу граждан, которые не зарегистрированы как некоммерческие организации, но намерены реализовывать жизненно важные для территорий проекты. Механизм поддержки сейчас прорабатывается.

Кроме того, по инициативе главы региона впервые в бюджете предусмотрены субсидии для муниципальных образований. Средства будут направляться на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.