» » Студент из Кыштыма стал лучшим цифровым волонтёром

Студент из Кыштыма стал лучшим цифровым волонтёром

Автор: КР от Сегодня, 13:07 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Житель нашего города, студент четвёртого курса кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Андрей Устинов принял участие в региональном конкурсе «Лучший цифровой волонтёр».

 

Молодой человек оказал помощь более сотни кыштымцам и жителям близлежащих посёлков в подключении цифрового телевещания. Напомним, обратиться за такой услугой мог каждый, у кого возникали проблемы с установкой приставки и настройкой телеканалов.

 

Андрей является добровольцем студенческого волонтёрского центра нашего города «Горячие сердца».

 

Одержав победу, студент получил право принять участие в международном фестивале добровольцев, который пройдёт в городе Сочи со 2 по 5 декабря.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter