Студент из Кыштыма стал лучшим цифровым волонтёром Автор: КР от Сегодня, 13:07 Категория: Общество 0 Житель нашего города, студент четвёртого курса кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Андрей Устинов принял участие в региональном конкурсе «Лучший цифровой волонтёр». Молодой человек оказал помощь более сотни кыштымцам и жителям близлежащих посёлков в подключении цифрового телевещания. Напомним, обратиться за такой услугой мог каждый, у кого возникали проблемы с установкой приставки и настройкой телеканалов. Андрей является добровольцем студенческого волонтёрского центра нашего города «Горячие сердца». Одержав победу, студент получил право принять участие в международном фестивале добровольцев, который пройдёт в городе Сочи со 2 по 5 декабря. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить