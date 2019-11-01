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Полиция Кыштыма присоединилась к всероссийской акции «Дети России»

Автор: КР от Вчера, 14:04 Категория: Общество

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С этой недели и по 20 ноября на территории Кыштымского городского округа стартовал второй этап всероссийской межведомственной акции «Дети России – 2019».

 

Её главная цель – предупреждение распространения наркомании среди молодёжи, выявление фактов вовлечения подростков в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, кыштымцев проинформируют о губительных последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, совместно с медиками и педагогами полицейские проведут с подростками беседы о вреде и последствиях воздействия наркотических средств на организм. Также будут проведены проверки досуговых, развлекательных учреждений и иных мест пребывания несовершеннолетних и молодёжи, посещены семьи, состоящие на профилактическом учёте в органах системы профилактики.

 

Если вам известны факты готовящихся, либо совершаемых наркопреступлений, звоните на единый телефон доверия Главного управления МВД России по Челябинской области 8 (351)-268-85-94 , либо в дежурную часть кыштымской полиции по телефонам 4-46-61, 02, с сотового – 112.


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