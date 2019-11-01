В Кыштыме детские сады регулярно проверяют на безопасность

Автор: КР от Вчера, 08:26 Категория: Общество

После трагедии в Нарьян-Маре, где неадекватный мужчина беспрепятственно проник в один из детсадов и убил шестилетнего мальчика, во всех российских дошкольных учреждениях остро встал вопрос о безопасности. И Кыштым не стал исключением.

На территории Кыштымского городского округа 17 детских садов. В общей сложности их посещают 2553 ребёнка.

– Мы и раньше вели работу по усилению контроля пропускного режима в детских садах, – сказала сайту «КР» начальник отдела дошкольного образования управления по делам образования Светлана Киселёва. – Недавно во всех детсадах округа были проведены внеплановые инструктажи по безопасности. В наших учреждениях после утреннего приёма детей двери садов закрываются. Попасть внутрь можно только представившись по домофону (там где они установлены) или по предварительному звонку заведующей.

Там где все эти требования дадут сбой, должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.