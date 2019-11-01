Минстрой России оценил качество городской среды в Кыштыме

Автор: КР от Сегодня, 15:19 Категория: Общество

Министерство строительства России обнародовало индекс качества городской среды. В масштабах целой страны он рассчитывается впервые в мире. Его результаты опубликованы на сайте ведомства и портале Индекс-городов.рф.

Работа проводилась с 2016 года. Индексы состояния городской среды за прошлый год рассчитали в 1114 населённых пунктах.

Учитывались современные принципы развития городов: приоритет пешеходной доступности, выбор досуга и минимизация временных затрат на дорогу до работы. Во внимание взяли разнообразие доступной инфраструктуры и типы общественных пространств.

Методика расчёта включила в себя 36 индикаторов. Каждый оценивался по десятибалльной шкале. В городах, набравших более 180 баллов, городская среда определена как благополучная.

Чтобы попасть в этот список, Кыштыму не хватило минимум восемь баллов. Наш город занял 87 место, набрав 172 балла.

Лучший результат в категории малых городов с численностью населения от 25 до 50 тысяч показан в Трёхгорном – 210 баллов.

По результатам расчёта, в Коркино, Еманжелинске, Аше, Верхнем Уфалее и Карталах городская среда менее качественная, чем в Кыштыме.