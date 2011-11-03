Дороги до Кыштыма подрядчик будет чистить от наледи за свой счёт

Автор: КР от Сегодня, 10:54 Категория: Общество

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал оштрафовать на 700 тысяч рублей подрядную организацию АО «Ойкумена», отвечающую за содержание региональных автодорог. Причина – в недобросовестном исполнении обязанностей.

31 октября была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что семь различных дорог плохо очистили от снега и наледи.

В частности, две магистрали до нашего города. Это Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым и Миасс – Карабаш – Кыштым.

Теперь подрядчик вынужден очистить их от снега и наледи за свой счёт.