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Дороги до Кыштыма подрядчик будет чистить от наледи за свой счёт

Автор: КР от Сегодня, 10:54 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал оштрафовать на 700 тысяч рублей подрядную организацию АО «Ойкумена», отвечающую за содержание региональных автодорог. Причина – в недобросовестном  исполнении обязанностей.

 

31 октября была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что семь различных дорог плохо очистили от снега и наледи.

 

В частности, две магистрали до нашего города. Это Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым и Миасс – Карабаш – Кыштым.

 

Теперь подрядчик вынужден очистить их от снега и наледи за свой счёт.


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Возвращался из Челябинска вечером на вторые сутки после снегопадов был неприятно удивлён состоянием дороги от Кузнецкого до Кыштыма, от Кыштыма до Увильдов, да и в самом Кыштыме не лучше было...
На фоне того, как в областном дрючили подрядчиков выглядело так, что тут полностью отсутствовала власть да и ГИБДД не занимались этими вопросами, ждали когда само растает...
 
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