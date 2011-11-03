Дороги до Кыштыма подрядчик будет чистить от наледи за свой счёт Автор: КР от Сегодня, 10:54 Категория: Общество +1 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал оштрафовать на 700 тысяч рублей подрядную организацию АО «Ойкумена», отвечающую за содержание региональных автодорог. Причина – в недобросовестном исполнении обязанностей. 31 октября была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что семь различных дорог плохо очистили от снега и наледи. В частности, две магистрали до нашего города. Это Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым и Миасс – Карабаш – Кыштым. Теперь подрядчик вынужден очистить их от снега и наледи за свой счёт. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Radishev Сегодня, 12:46 Группа: Посетители Регистрация: 3.11.2011 Статус: 330 комментариев 0 публикаций Возвращался из Челябинска вечером на вторые сутки после снегопадов был неприятно удивлён состоянием дороги от Кузнецкого до Кыштыма, от Кыштыма до Увильдов, да и в самом Кыштыме не лучше было... На фоне того, как в областном дрючили подрядчиков выглядело так, что тут полностью отсутствовала власть да и ГИБДД не занимались этими вопросами, ждали когда само растает... 0