На Южном Урале отмечается нашествие диких лис

Автор: КР от Вчера, 13:55 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», на прошлой неделе лиса прогуливалась ночью около Дворца культуры «Победа» в Кыштыме. Также жители нашего города сообщили о том, что периодически замечают дикое животное в районе бывшего Огнеупорного завода и ЧГРЭС.

Однако не только в Кыштыме лисы стали чаще выходить к людям.

Жители многих районов Южного Урала жалуются на нашествие лис в населённых пунктах. Отметим, что они могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства.

На прошлой неделе в посёлке Октябрьский Уйского района от смертельного вируса погибла собака, в охотхозяйстве «Тишки» Кунашакского района и посёлке Роза Коркинского района зарегистрированы подобные случаи смерти диких лис.

О сложившейся ситуации проинформированы профильные министерства и ветеринарные врачи.

С начала этого было зарегистрировано 52 случая бешенства животных, что на 78 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.