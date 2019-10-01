В Челябинской области проходит подготовка к празднованию Дня народного единства

Автор: КР от Сегодня, 11:16 Категория: Общество

Праздник впервые отметили в 2005 году. Этот день установлен как официальный выходной.

День народного единства был учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

В День народного единства в центре Челябинска на Кировке будет представлена историческая реконструкция событий 1612 года, выступят лучшие вокальные и танцевальные коллективы региона.

Параллельно с концертной программой будут работать интерактивные площадки, полевые кухни, фотобудки, также пройдут различные конкурсы и исторические викторины. Все южноуральцы смогут в прямом эфире на телеканале ОТВ увидеть трансляцию праздничного концерта. Начало в 13 часов.

Всего в столице Южного Урала в этот день ожидается более 20 мероприятий, одно из самых ярких – финальный гала-концерт областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала». В концертном зале имени Прокофьева выступят лучшие самодеятельные артисты со всей Челябинской области. Концерт начнётся в 13 часов.

В Кыштыме в праздничный день около Универмага состоится флешмоб «Вместе мы – Россия!»

Программа акции пока уточняется. Подробная информация о ней будет опубликована на сайте «КР».