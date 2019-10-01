В Кыштыме отремонтируют участок дороги

Автор: КР от Сегодня, 12:24 Категория: Общество

Улицу Гагарина в микрорайоне Каолиновый ждёт обновление. Напомним, недавно тут появилась новая пятиэтажка. Идёт подготовка к строительству ещё одного дома. А сейчас решаются вопросы по ремонту дороги на этой улице.

Из местного бюджета выделено 747 тысяч 603 рубля. Однако в ходе электронного аукциона, который состоится в начале ноября, сумма может быть сокращена.

По плану ремонт дороги должен быть завершён до середины следующего месяца.

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, будет полностью заасфальтирована проезжая часть от поворота на улице Каолиновая до ограждения школы № 11.

Успеют ли завершить работу в срок, будет зависеть от погодных условий.