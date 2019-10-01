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В Кыштыме руководители полиции проведут приём граждан

Автор: КР от Вчера, 16:23 Категория: Общество

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В следующую среду, 23 октября, в Народном доме по адресу: улица Театральная, 2 руководители межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» проведут приём граждан.

 

Жители Кыштыма могут обратиться по вопросам, которые касаются работы сотрудников полиции, в том числе их неправомерных действий.

 

Приём будет проводиться с 17 до 19 часов в порядке очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

 

На встрече будут присутствовать заместитель начальника полиции  Артём Чамовских, начальник участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Анастасия Аношкина и начальник ГИБДД Василий Алферов. 


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