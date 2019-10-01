В Кыштыме руководители полиции проведут приём граждан

Автор: КР от Вчера, 16:23 Категория: Общество

В следующую среду, 23 октября, в Народном доме по адресу: улица Театральная, 2 руководители межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» проведут приём граждан.

Жители Кыштыма могут обратиться по вопросам, которые касаются работы сотрудников полиции, в том числе их неправомерных действий.

Приём будет проводиться с 17 до 19 часов в порядке очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

На встрече будут присутствовать заместитель начальника полиции Артём Чамовских, начальник участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Анастасия Аношкина и начальник ГИБДД Василий Алферов.