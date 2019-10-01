В Кыштыме руководители полиции проведут приём граждан Автор: КР от Вчера, 16:23 Категория: Общество 0 В следующую среду, 23 октября, в Народном доме по адресу: улица Театральная, 2 руководители межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» проведут приём граждан. Жители Кыштыма могут обратиться по вопросам, которые касаются работы сотрудников полиции, в том числе их неправомерных действий. Приём будет проводиться с 17 до 19 часов в порядке очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). На встрече будут присутствовать заместитель начальника полиции Артём Чамовских, начальник участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Анастасия Аношкина и начальник ГИБДД Василий Алферов. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить