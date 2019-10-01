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Жителей Кыштыма просят добровольно сдать оружие

Автор: КР от Вчера, 11:36 Категория: Общество

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В течение этой недели в Кыштымском городском округе проводится оперативно-профилактическая операция «Арсенал».

 

Сотрудники полиции в усиленном режиме занимаются предотвращением и раскрытием преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия.

 

Жители нашего города могут сдать незарегистрированные и незаконно хранящийся огнестрел в полицию.

 

Те, кто добровольно сдаст оружие, а также боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Об этом сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции.

 

Жители нашего города могут сообщать о противоправной деятельности в сфере оборота оружия в межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» по телефонам: 8 (351-51) 4-46-61 или 02.


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