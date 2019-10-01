В Кыштыме пожарные предупреждают об опасности возгораний в квартирах и домах

Автор: КР от Сегодня, 14:17 Категория: Общество

С начала года в нашем городе произошло 89 пожаров, один человек пострадал при возгорании.

Огнём было повреждено шесть квартир, 13 частных домов. Кроме того, огнеборцы выезжали на тушение трёх магазинов, нескольких бань, надворных построек, шести автомобилей, мотоцикла и скутера. Горели дачные дома в садоводческих некоммерческих товариществах «Теренкуль», «Дальняя Дача», «Берёзка», «Южный», «Керамик», «Фаянс, «Лесовод».

В лесах было зарегистрировано 27 пожаров.

– Большинство возгораний случается из-за неосторожного обращения с огнём, – сказал сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов. – Также часто пожары возникают из-за аварийного режима работы электрооборудования, неисправности отопительных печей и механизмов автомобилей. В 12 случаях причинами распространения огня стали поджоги.

Перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить их известковым или глиняным раствором. Так можно будет заметить чёрные трещины, которые появляются от дыма, проходящего через них.

Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. За три часа до сна топка должна быть прекращена, а в течение дня рекомендуется топить печь не больше трёх раз и не дольше, чем по полтора часа.

При минусовой температуре на улице может происходить обмерзание дымоходов. А это в свою очередь приводит к нарушению вентиляции жилых помещений. Поэтому зимой не реже одного раза в месяц нужно осматривать дымоходы.

Важно помнить, что в среднем срок эксплуатации электроприборов составляет около десяти лет. Использование их больше установленного срока может привести к печальным последствиям.

Регулярно следует очищать обогреватель от пыли – она тоже может воспламениться.

В случае обнаружения пожара нужно звонить по телефонам: «01», «101» или «112».