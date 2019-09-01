Под Кыштымом из дома, купленного по расписке, выселили многодетную семью

Автор: КР от Вчера, 12:33 Категория: Общество

На прошлой неделе крова над головой в посёлке Северный Кыштымского городского округа лишилась семья Целищевых. Они были вынуждены снять жильё по соседству.

История началась в 2006 году, когда у этой семьи сгорел дом. Родители в срочном порядке начали поиск нового, так как у Ольги и Георгия Целищевых на тот момент было трое детей. Тогда им удалось купить дом, у которого были только стены и крыша за 50 тысяч рублей.

– Они сами обустраивали его, сделали ремонт, вставили окна, двери, провели отопление, – сказала сайту «КР» староста посёлка Северный Светлана Коваленко. – Затем у них начались проблемы.

При покупке у местной жительницы дома Целищевы сначала внесли 15 тысяч задатка, а потом оставшуюся сумму. При получении денег хозяйка жилища заверила их, что документы уже у нотариуса. Однако забрать их оттуда она уже не смогла – женщина умерла. Расписку с бывшей хозяйки дома Целищевы взяли только за получение аванса.

Оформить договор купли-продажи семья не успела. Однако «зелёнку» им всё же выдали на основании записи в похозяйственной книге. После этого супруги получили разрешение на строительство и вложили больше 400 тысяч рублей за счёт средств материнского капитала в реконструкцию дома и тёплый пристрой к нему.

А спустя полгода дочь бывшей хозяйки дома вступила в наследство. Она-то и потребовала, чтобы семья Целищевых снова выкупила у неё этот дом, запросив 500 тысяч рублей. Они отказались, так как таких денег у них попросту не было. Светлана работает санитаркой в озёрской больнице, а Георгий – дорожным рабочим. На двоих они зарабатывают всего порядка 30 тысяч рублей. На воспитании у них шестилетний сын, а также две дочери 14 и 17 лет. Ещё один сын, уже взрослый, живёт отдельно.

Шесть лет назад Кыштымский городской суд признал полученную этой семьёй «зелёнку» недействительной. При рассмотрении дела суд не учёл даже расписку о передаче денег бывшей хозяйке.

Как сказали сайту «КР» в Кыштымском городском суде, документ не соответствовал требованиям статьям 549-558 Гражданского кодекса. Другими словами, был оформлен не правильно.

На прошлой неделе семья Целищевых получила от судебных приставов уведомление, что им необходимо освободить дом в течение нескольких дней.

– Выселять их приехали вместе с полицией в 10 часов вечера, – поясняет сайту «КР» староста посёлка. – Разве это дело? Дети уже спать начинали ложиться. Они пока временно въехали в соседний дом, который стоит наискосок от предыдущего.

В администрации Кыштымского городского округа готовы помочь семье.

– Мы знаем эту семью. Она благополучная, – сказала сайту «КР» специалист управления организационно-контрольной работы Наталья Шилова. – Им предлагались разные варианты из манёвренного фонда, но они отказывались. Пока решение суда мы не получали и только недавно сами узнали, что их собрались выселять.

По словам Ольги Целищевой, которые приводит портал «74.ru», они неоднократно обращались во все инстанции, вплоть до администрации президента, но вопрос с мёртвой точки так и не сдвинулся.