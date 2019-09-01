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В Кыштыме пройдут бесплатные консультации юристов

Автор: КР от Вчера, 11:54 Категория: Общество

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На следующей неделе в Челябинской области состоится единый день бесплатной юридической помощи.


Организатором мероприятия является Ассоциация юристов России. На Южном Урале бесплатную юридическую помощь гражданам будут оказывать два дня – 26 и 27 сентября.


Жителей Кыштыма будут ждать на базе нотариальной палаты Челябинской области по адресу: улица Республики, 35 с 10 до 12 и с 14 до 16 часов.

 

Необходимо предварительно записаться на консультацию по телефону 8-351-263-55-56.


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