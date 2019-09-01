В Кыштыме пройдут бесплатные консультации юристов Автор: КР от Вчера, 11:54 Категория: Общество 0 На следующей неделе в Челябинской области состоится единый день бесплатной юридической помощи. Организатором мероприятия является Ассоциация юристов России. На Южном Урале бесплатную юридическую помощь гражданам будут оказывать два дня – 26 и 27 сентября. Жителей Кыштыма будут ждать на базе нотариальной палаты Челябинской области по адресу: улица Республики, 35 с 10 до 12 и с 14 до 16 часов. Необходимо предварительно записаться на консультацию по телефону 8-351-263-55-56. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить