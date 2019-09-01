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В Кыштыме нашли пропавшую ранее жительницу города

Автор: КР от Сегодня, 13:04 Категория: Общество

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Женщина 1967 года рождения ушла из дома 15 сентября в 9 часов утра. С улицы Станция Графитовая она пошла в неизвестном направлении.

 

Родственники забили тревогу, когда женщина перестала выходить на связь. Обратившись в полицию, одновременно они разместили фотографию пропавшей женщины в социальных сетях.

 

До вчерашнего дня вестей о пропавшей родственницы не было.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, женщину нашли сидящей на обочине дороги за Кыштымским медеэлектролитным заводом, в районе старой мельницы. Она была передана родственникам.

 

Сейчас выясняются все обстоятельства её ухода из дома.


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