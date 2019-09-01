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Прокуратура города Кыштыма выявила грубые нарушения требований пожарной безопасности в одном из арт-клубов

Автор: КР от Сегодня, 12:18 Категория: Общество

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В феврале этого года прокуратура Кыштыма провела проверку обеспечения требований пожарной безопасности в арт-клубе «Жар-птица». Были установлены многочисленные нарушения, причём довольно серьёзные.  

 

По результатам проверки прокурор Кыштыма направил в Кыштымский городской суд исковое заявление о запрете эксплуатации здания как объекта массового пребывания людей, до устранения требований пожарной безопасности. Однако судья отказал в удовлетворении требований прокуратуры.

 

Не согласившись с решением суда первой инстанции, прокурор обжаловал его в Челябинском областном суде.

 

Как сказали сайту «КР» в прокуратуре Кыштыма, аппеляционное представление там было рассмотрено 13 сентября и полностью удовлетворено.  


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