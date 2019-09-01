В Кыштыме суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего директора одной из школ Автор: КР от Сегодня, 12:01 Категория: Общество 0 Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Челябинской области. Как уже сообщалось на сайте «КР», в марте этого года в производстве следственного отдела межмуниципального отдела полиции «Кыштымский» находилось дело в отношении бывшего директора школы. Прокуратура города Кыштыма утвердила по нему обвинительное заключение. Бывшего директора обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса – растрата и мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения, а также превышение должностных полномочий. По версии следствия, обвиняемый с февраля 2017 года по декабрь 2018-го издавал приказы о премировании педагогического состава, незаконно включая в них и себя. Хотя знал, что выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются на основании приказа начальника управления по делам образования. В результате этих незаконных действий он получил премию свыше 76 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемый издал приказ о выплате премии учителю начальных классов. После чего потребовал передать ему деньги якобы на нужды школы. Всеми похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить