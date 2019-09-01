В Кыштыме пожарных испытали на выносливость Автор: КР от Вчера, 12:54 Категория: Общество 0 В течение двух дней в нашем городе работал мобильный полигон для тренировки пожарных и спасателей. Он представляет собой многотонный трейлер, внутри которого созданы условия, аналогичные реальным пожарам и техногенным катастрофам. – Тренировку прошли огнеборцы пожарных частей № 38, 117, 118 из Кыштыма и специального управления федеральной противопожарной службы из Озёрска, – сказал сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов. – Из нашего города передвижной полигон был направлен в Миасс. В тренировочном комплексе, состоящем из дымо- и теплокамеры, пожарных испытали на выносливость. В специальной защитной одежде они проходили задымлённый лабиринт, преодолевали подъём по лестнице по бесконечной цепи ступенек, оттачивали навыки на силовом тренажёре. Проверялась и психологическая готовность к действиям в экстремальных ситуациях. В мобильном комплексе воссоздавались крики людей, звуки обрушения конструкций, вспышки света в темноте. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить