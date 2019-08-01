На базе санаторно-лесной школы имени Гагарина появится региональная спортшкола

Автор: КР от Сегодня, 13:50 Категория: Общество

О таком решении Алексея Текслера на своей странице ВКонтакте сообщил глава Озёрского городского округа Евгений Щербаков. На балансе этого муниципалитета и находится данный объёкт.

Планируется сделать на берегу озера Казгалы спортивную школу регионального масштаба, где будет построен крытый бассейн, модернизируют стадион, пищеблок, жилые корпуса, коммуникации.

К решению этих вопросов подключены власти Озёрска, региональные министерство спорта, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, правительство Челябинской области.



Напомним, работа санаторно-лесной школы имени Ю. А. Гагарина была приостановлена три года назад из-за плохого качества питьевой воды. После этого возникли проблемы с обслуживанием жилого двухэтажного дома, который расположен в лесном массиве.

Сначала по направлению к нему отменили общественный транспорт, потом возникли проблемы с отоплением. Его обеспечивала котельная школы, но после закрытия по решению администрации Озёрска её перестали топить на полную мощность.