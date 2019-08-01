В Кыштыме перепутали тела умерших мужчин и похоронили одного из них под именем другого

Автор: КР от Вчера, 15:12 Категория: Общество

Вопиющий случай произошёл вчера в прощальном зале, который находится на территории кыштымской городской больницы.

Две местные жительницы приехали проститься со своим умершим 90-летним отцом, Римаревым Семёном Фёдоровичем. Зайдя в зал, они увидели, что в гробу находится тело другого мужчины. Выяснилось, что их отца уже увезли на кладбище и похоронили.

– Я позвонила в службу экстренной помощи по номеру 112, где мой звонок переадресовали в полицию, – сказала сайту «КР» дочь умершего мужчины Ирина Семёновна Колесникова, пришедшая сегодня в редакцию газеты. – Полицейские предложили приехать в отдел, написать заявление и связаться с родственниками человека, чьё тело нам предоставили. Якобы нужно спросить, согласны ли они выкопать тело нашего папы. Мы с сестрой отказались и остались ждать, когда его привезут обратно. После того, как папу привезли в ритуальный зал, мы попрощались с ним, после этого захоронили.

По словам Ирины Семёновны, её отец и другой мужчина были абсолютно не похожи внешне. При этом чужого для них покойника работники прощального зала положили в гроб, предназначенный для их отца, который при жизни был как минимум на 30 сантиметров выше ростом.

Предположительно, в морге на покойниках перепутали бирки. Поразительно, что во время похорон родственники и знакомые другого мужчины за всё время прощания не заметили подмену и уехали на кладбище с телом постороннего для них человека.

Индивидуальный предприниматель Евгений Макаревич, чей салон оказывает ритуальные услуги, сказал, что ему сообщили об этом инциденте. Подробности и причины случившегося ещё предстоит выяснить.

Ирина Колесникова вместе с сестрой написала сегодня заявление в прокуратуру города Кыштыма, чтобы были приняты соответствующие меры по факту произошедшего.