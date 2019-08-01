Алексей Текслер рассказал, читает ли он лично сообщения, которые приходят от южноуральцев в социальных сетях

Автор: КР от Вчера, 12:14 Категория: Общество

Фото с сайта ВРИО губернатора Челябинской области

Во время пресс-конференции временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера прозвучал вопрос об общении с жителями региона в социальных сетях. Журналисты поинтересовались, просматривает ли он лично сообщения, которые приходят на страницу в Instagram.

– Откровенно скажу, что не всегда мне удаётся прочитать все комментарии, их уже больше десяти тысяч, – ответил Алексей Леонидович. – Вся информация анализируется, систематизируется по тематикам, районам и муниципалитетам. Эту аналитику я вижу всю, плюс, посещая муниципалитеты, всё это попадает в «синие» папки. Их я очень внимательно анализирую, поэтому, думаю, что большинство сообщений я вижу. Считаю, что сегодня для любого руководителя наличие социальной сети – важный элемент общения с жителями региона.

Сейчас на аккаунт alexeytexler.official в Instagram подписано 122 тысячи человек.