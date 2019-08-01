Алексей Текслер поставил задачу повысить зарплаты южноуральцев

Автор: КР от Сегодня, 18:09 Категория: Общество

Сегодня прошла вторая пресс-конференция временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера. За три часа он ответил на 53 вопроса журналистов.

Темы касались того, что наиболее остро волнует южноуральцев. И. о. главы региона обсудил с представителями СМИ проблемы экологии, методы борьбы с коррупцией среди чиновников, рассказал о вариантах роста доходов населения.

Сейчас Челябинская область находится на 35 месте по уровню заработной платы в России. И. о. главы региона поставил задачу увеличить доходы населения как минимум в полтора раза. А в дальнейшем увеличивать зарплату ежегодно на семь-восемь процентов.

–Я хочу, чтобы бизнесмены где зарабатывают деньги, там и вкладывались в развитие, – сказал Алексей Леонидович.

Заявлено, что предприятия региона должны сотрудничать друг с другом, а не с партнёрами из других регионов и стран.

На пресс-конференции была затронута тема нехватки медицинских кадров. Сейчас в больницах не хватает около трёх тысяч врачей. Для привлечения кадров разрабатывается проект «Губернаторская ординатура».

Последовали установки по решению проблем газоснабжения, некачественной воды в муниципалитетах. Журналисты заострили внимание на отсутствии дорог в частном секторе и даже поинтересовались судьбой служебной машины BMW стоимостью восемь с половиной миллиона рублей, которая осталась от прежнего губернатора Бориса Дубровского. Из зала прозвучала идея продать её и направить деньги на ремонт детских садов. Текслер обещал подумать над тем, как распорядиться этой машиной.

Журналисты из Аши по видеосвязи предложили к 75-летию окончания Великой Отечественной войны поддержать их патриотическую акцию «Хор Победы». Текслер распорядился включить эту идею в работу оргкомитета и провести акцию во всех городах Челябинской области.

Подробнее о прошедшей пресс-конференции – в газете «Кыштымский рабочий».