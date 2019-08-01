Жителя Кыштыма вернула домой благотворительная организация Санкт-Петербурга

Автор: КР от Сегодня, 15:40 Категория: Общество

Житель нашего города 1986 года рождения восемь лет назад отправился покорять северную столицу страны. Но некоторое время назад у мужчины произошло нервное расстройство. Он потерял и работу, и место проживания. Ему приходилось ночевать где попало и питаться подаяниями и объедками.

Так он очутился в благотворительной организации Санкт-Петербурга «Ночлежка». С 1990 года она помогает бездомным людям вернуться к обычной жизни, ежедневно предоставляя кров для 40 человек. При этом там уверены, что в северной столице на улице живут более 60 тысяч человек.

Волонтёр из этой организации обратился в благотворительной фонд «Билет домой», чтобы помочь нашему земляку. С его помощью было собрано четыре тысячи 57 рублей 50 копеек. Именно столько стоит билет на поезд из Санкт-Петербурга в Кыштым.

Мужчина уже приехал в родной город.

Как сказали сайту «КР» в благотворительном фонде «Билет домой», они придерживаются принципа, что человек, попавший в беду, может не желать огласки, поэтому имя мужчины и более подробные обстоятельства раскрывать отказались.