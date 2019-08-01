В Кыштыме за счёт областного бюджета ремонтируют дороги в частном секторе

Автор: КР от Сегодня, 13:25 Категория: Общество

Завершены грейдирование и отсыпка щебнем проблемных участков дорог на улицах Курортной, Валентины Сергеевой, 2-й Дачной.

По словам начальника отдела по благоустройству управления городского хозяйства Татьяны Мелентьевой, от Соймановского проспекта до улицы Освобождения Урала, согласно техническому решению, выполнили грейдирование участка грунтовой дороги. Подрядчику ещё предстоит отсыпать щебнем улицу Пролетарскую. Это сложный участок протяжённостью от улицы Челюскинцев до улицы К. Либкнехта.

Расходы областного бюджета на ремонт грунтовых дорог в Кыштыме составят один миллион 607 тысяч рублей.

Работы выполняет ООО «ЮКСтрой» из Челябинска. Однако есть одно «но» – сейчас подрядчик начинает выбиваться из графика.