Робот, сделанный в Челябинской области, осваивает космос

Автор: КР от Сегодня, 13:48 Категория: Общество

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14». На его борту находится робот «FEDOR», разработанный в Магнитогосрке. Он представляет собой антропоморфного робота и систему датчиков, которые считывают движения человека.

Стыковка ракеты-носителя, в которой находится робот, запланирована на завтра, 24 августа.

«Южный Урал уже осваивает космос! Нам действительно есть чем гордиться. Робот FEDOR разработан и произведён в Магнитогорском научно-производственном объединении «Андроидная техника». Федя самостоятельно будет 17 дней вести репортаж на корабле, информировать Центр управления полётами о состоянии корабля и данными телеметрии. Давайте пожелаем ему хорошего полёта и удачной стыковки с МКС!» – написал руководитель Челябинской области Алексей Текслер на своей странице в Instagram.

Российским космонавтам предстоит тестировать системы роботы в условиях космического полёта. Основным назначением робота является его использование при проведении особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе.