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Житель Кыштыма пойдёт под суд после проверки карманов

Автор: КР от Вчера, 17:51 Категория: Общество

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В Кыштыме передано в суд уголовное дело, фигурантом которого стал 27-летний местный житель. Он был задержан полицейскими в ходе оперативно-профилактического мероприятия. При досмотре у него в кармане обнаружили наркотик растительного происхождения массой 2,40 граммов.

 

Как сообщили в пресс-службе кыштымской полиции, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере.

 

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.


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