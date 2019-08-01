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В Кыштыме суд вынес приговор мужчине, который напал с ножом на покупателя магазина

Автор: КР от Сегодня, 10:07 Категория: Общество

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В апреле этого года 36-летний житель Кыштыма совершил нападение на мужчину, который зашёл в магазин «Маяк 2» в районе Ближней Дачи.  

 

Он угрожал кухонным ножом и требовал 100 рублей, приставив при этом нож к горлу. Потерпевший сумел тогда освободиться от захвата, а нападавший с места преступления скрылся. 

 

В суде он признал свою вину полностью.

 

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе Кыштымского городского суда, в 2008 году этот же местный житель уже был осуждён за убийство, а годом позже – за грабёж.

 

В этот раз суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года. Приговор вступил в законную силу.


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