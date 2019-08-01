В Кыштыме произошла волна краж садового урожая

Автор: КР от Вчера, 18:02 Категория: Общество

Как сообщили в пресс-службе кыштымской полиции, в нашем городе начался сезон краж урожая с садовых участков.

Недавно поступило заявление от жительницы дома на улице Крестьянская о том, что ночью с её огорода похитили овощи.

Полицейские выезжают по каждому подобному обращению. Поэтому, если вы заметили похитителей урожая на своём или соседних участках, нужно сразу же звонить по телефонам дежурной части: 8 (351-51) 4-46-61, 02 или 020 с сотового телефона.

Вероятность возбуждения административного или уголовного дела в таких случаях зависит от суммы ущерба.