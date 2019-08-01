В Кыштыме на градообразующем предприятии прошла аудиторская проверка

Автор: КР от Сегодня, 11:42 Категория: Общество

Центральная заводская лаборатория Кыштымского медеэлектролитного завода в очередной раз подтвердила свою компетентность и соответствие требованиям государственной аккредитации. В ходе проверки не было выявлено ни одного нарушения.

Комплексный аудит подразделения проводится раз в два года. В этом году его провела федеральная служба «Росаккредитация». Специалисты пристально изучили все аспекты работы лаборатории, документацию, проверили качество, точность и стабильность результатов анализов на примере контрольных образцов. Эксперты уделили внимание и условиям проведения исследований.

Все работники лаборатории имеют профильное образование. Ежегодно Кыштымский медеэлектролитный завод повышает квалификацию сотрудников лаборатории как в собственном учебном центре, так и с привлечением сторонних образовательных учреждений.