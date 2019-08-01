Жительница Кыштыма перевела мошенникам 120 тысяч рублей за таблетки от курения

Автор: КР от Сегодня, 15:24 Категория: Общество

В очередной раз жертвой мошенников стала чрезмерно доверчивая женщина из нашего города.

Реклама в интернете таблеток от курения привлекла внимание 48-летней дамы. Связавшись с продавцом «чудодейственных» препаратов, она перевела за них 120 тысяч рублей.

Как сказали сайту «КР» в кыштымской полиции, по её заявлению ведётся проверка. По результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция просит проявлять особую бдительность при совершении покупок через интернет. Лишний раз родственникам не помешает провести профилактические беседы с престарелыми людьми, которые чаще других оказываются мишенью мошенников.