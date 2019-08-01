Жители Кыштыма решили, в какой цвет должен быть покрашен фасад десятой школы

Автор: КР от Сегодня, 11:50 Категория: Общество

Фото Максима Марининова

На портале электронных голосований «Активный житель 74» завершено голосование за цвет фасада десятой школы. В выборе цветовой палитры приняли участие 146 кыштымцев.

В итоге за бежевый цвет проголосовали 58 жителей, предпочтение белому фасаду высказали 44 пользователя портала. Столько же человек поддержали вариант положиться на специалистов в решении этого вопроса.

Эксперты градостроительного совета поддержали самый популярный вариант – покрасить фасад десятой школы в бежевый цвет, а колонны – белой краской.

На ремонт фасада школы направлен 1 миллион 400 тысяч рублей. До 1 сентября косметический ремонт фасада будет завершён.