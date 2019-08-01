Жители Кыштыма решили, в какой цвет должен быть покрашен фасад десятой школы Автор: КР от Сегодня, 11:50 Категория: Общество 0 Фото Максима Марининова На портале электронных голосований «Активный житель 74» завершено голосование за цвет фасада десятой школы. В выборе цветовой палитры приняли участие 146 кыштымцев. В итоге за бежевый цвет проголосовали 58 жителей, предпочтение белому фасаду высказали 44 пользователя портала. Столько же человек поддержали вариант положиться на специалистов в решении этого вопроса. Эксперты градостроительного совета поддержали самый популярный вариант – покрасить фасад десятой школы в бежевый цвет, а колонны – белой краской. На ремонт фасада школы направлен 1 миллион 400 тысяч рублей. До 1 сентября косметический ремонт фасада будет завершён. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить