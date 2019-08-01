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Жители Кыштыма решили, в какой цвет должен быть покрашен фасад десятой школы

Автор: КР от Сегодня, 11:50 Категория: Общество

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Фото Максима Марининова

 

На портале электронных голосований «Активный житель 74» завершено голосование за цвет фасада десятой школы. В выборе цветовой палитры приняли участие 146 кыштымцев.

 

В итоге за бежевый цвет проголосовали 58 жителей, предпочтение белому фасаду высказали 44 пользователя портала. Столько же человек поддержали вариант положиться на специалистов в решении этого вопроса.

 

Эксперты градостроительного совета поддержали самый популярный вариант – покрасить фасад десятой школы в бежевый цвет, а колонны – белой краской.

 

На ремонт фасада школы направлен 1 миллион 400 тысяч рублей. До 1 сентября косметический ремонт фасада будет завершён.


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