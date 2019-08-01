В Кыштыме десантники открыли памятник в честь ВДВ

Автор: КР от Сегодня, 15:13 Категория: Общество

Празднование Дня воздушно-десантных войск началось в Кыштыме ровно в полдень. В храме Рождества Христова прошла лития по «братьям» ушедшим из жизни. Её провёл иерей Михаил, тоже служивший в десантных войсках.

Затем организованной колонной десантники направились к мемориалу Вечного огня для возложения цветов и венков в память о погибших войнах.

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева в своём выступлении на митинге отметила мужество солдат ВДВ и их вклад в защиту нашей Родины.

От Вечного огня снова единой колонной десантники прошли к бывшему зданию ПЛ-30. Здесь состоялось открытие скульптуры воина-десантника. Вместе с ней открывали и аллея воинской славы. В следующем году её дополнит ещё одна скульптура – пограничника.

Открывали памятник воину-десантнику глава округа Людмила Шеболаева и командир воинской части № 3273, дислоцирующейся в Озёрске, Генерал-майор, ветеран ВДВ Андрей Никул.

– В этот день, 89 лет назад, 2 августа под Воронежем был высажен первый воздушный десант в количестве 12 человек. Именно тогда зародилась «крылатая пехота», – обратился к кыштымцам Андрей Александрович. – Сегодня мы вспоминаем не только наших ушедших из жизни братьев, тех кто носит голубые береты сейчас, но и их родителей, воспитавших настоящих мужчин. Этот памятник является символом чести, мужества, отваги, доблести, преданности и героизма. Уверен, что на этом месте ежегодно теперь будут собираться десантники всех поколений.

Сейчас перед десантниками выступает челябинская музыкальная группа «БМД»: в её составе тоже все десантники, и название расшифровывается как Боевая Машина Десанта.