Организатора детского палаточного лагеря под Кыштымом проверят на экстремизм

Автор: КР от Сегодня, 15:55 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», в прошлые выходные полиция Кыштыма вместе с надзорными органами закрыла самовольно организованный челябинским психологом детский палаточный лагерь в лесной зоне посёлка Слюдорудник.

Его территория не была обработана от клещей, питание не соответствовало нормам, а также выявлено 19 нарушений пожарной безопасности. В итоге 32 детей отправили по домам, предварительно обзвонив и пригласив их родителей.

Сегодня, 1 августа, вице-губернатор Челябинской области по социальной сфере Ирина Гехт заявила журналистам:

– Там предполагалось проведение очень сомнительных программ. Скорее всего, этой женщине будет предъявлено обвинение в экстремистской деятельности.

Напомним, Светлана Пермина объясняла полиции Кыштыма, что она представитель уральского отделения Академии психологических наук. На самом деле такого не существует.