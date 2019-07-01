В Кыштыме появится ещё один пешеходный переход

Автор: КР от Сегодня, 15:35 Категория: Общество

Новый пешеходный переход обустроят на улице Карла Ликбнехта, неподалёку от магазина № 7. Ближайший к нему расположен на пересечении этой улицы с Максима Горького. Больше оборудованных пешеходных переходов в районе ЧГРЭС нет.

На эти цели из бюджета Кыштымского городского округа выделено 150 тысяч 28 рублей. Подрядчик определится 8 августа в ходе электронных торгов.

На данном участке дороги будут установлены соответствующие знаки дорожного движения на железных опорах и пешеходные ограждения общей длиной 100 метров.

Дорожная разметка нового пешеходного перехода будет выполнена после завершения всех работ. На их выполнение у подрядчика будет 15 дней с момента заключения контракта.