Жители посёлка под Кыштымом просят Алексея Текслера помочь с досугом своих детей

Автор: КР от Сегодня, 14:20 Категория: Общество

«Красный блокнот» – так называется передача на областном канале ОТВ, герой которой – временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер. В ней рассказывается о его работе с территориями: это звонки главам муниципалитетов, министрам, вопросы и поручения в режиме реального времени.

В социальной сети «ВКонтакте» открыта и группа «Красный блокнот». Представители врио губернатора собирают проблемы южноуральцев и оперативно пытаются им помочь.

Жительница посёлка Увильды, входящего в Кыштымский городской округ, Татьяна Терновых сегодня написала в эту группу своё обращение. В нём она просит посодействовать в организации досуга для местных детей, куда входили бы игровая и спортивная зоны. От лица родителей она выражает обеспокоенность тем, что дети сейчас предоставлены сами себе и часто сидят просто в подъездах и заброшенных недостроенных домах. Она отметила, что жители Увильдов уже обращались к главе Кыштымского городского округа, но ситуация не изменилась.

Практически тут же в комментариях к обращению Татьяны Терновых от группы «Красный блокнот» последовал вопрос к представителям администрации Кыштымского городского округа: «Можете помочь?». Ответа пока не последовало.

Однако то, что здесь проблемы слышат и решают, видно из предыдущего поста. Жительница ещё одного кыштымского посёлка – Северная Кузнечиха – обратилась в группу «Красный блокнот», выложив фотографию столба на улице Калинина. Он может упасть в любой момент.

Уже через 17 минут последовал ответ от администрации Кыштымского городского округа: ремонтные работы пройдут в течение трёх дней. Годом ранее в критической статье газеты «Кыштымский рабочий», где описывались проблемы посёлка Северная Кузнечиха, этот столб уже фигурировал. Но местные власти её, похоже, не прочли. Да и сами жители посёлка не раз обращались с этой проблемой через социальные сети к администрации Кыштымского городского округа.