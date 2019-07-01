В Кыштыме песок на детских игровых площадках должен появиться только к началу августа

Автор: КР от Вчера, 12:23 Категория: Общество

Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева попросила руководителей управляющих компаний отчитаться о закупке сертифицированного песка для детских площадок.

Как ранее сообщалось на сайте «КР», жители нашего города возмутились, что с начала летнего сезона песочницы остаются пустыми. На прошлой неделе, после указания главы, песок начали завозить во все детские сады. Но не во всех дворах многоквартирных домов появился песок.

Сегодня выяснилось, что поручение главы округа выполнили только управляющие компании "ЖКХ", "Доверие" и "Гарант". Остальные компании не торопятся заказывать песок.

Людмила Александровна обозначила для них крайний срок – до ближайшей среды. Успеют ли, большой вопрос.