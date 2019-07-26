Под Кыштымом родители подстреленного в прошлом году на озере Увильды лебедёнка вывели новое потомство

Автор: КР от Сегодня, 19:26 Категория: Общество

Напомним, эти краснокнижные птицы каждую весну прилетают на озеро Увильды. В прошлом году они были вынуждены улететь на юг без своего лебедЁнка – его подстрелили охотники-дикари. По спасению раненного птенца развернулась настоящая операция. Когда лебедёнка поймали, его передали в челябинскую клинику известного ветеринара Карена Даллакяна.

Птенец перенёс операцию – из его крыла были извлечены две пули. Всю зиму он проходил в клинике реабилитацию, а по весне, как уже сообщалось на сайте "КР", вместе с подругой, пострадавшей от охотников на другом озере, взмыл в небо.

Его родители Гоша и Глаша прилетели в очередной раз в этом году на озеро Увильды.

– А в июне у них вывелось семь птенцов, – сказала сайту «КР» жительница посёлка Увильды Елена Плешкова, все эти годы опекавшая лебедей. – Корма пока в озере хватает. Как едят птенцы, не описать, это надо видеть! Приходится воевать с приходящими к берегу людьми, которые кидают этим птицам хлеб, а этого делать нельзя, поскольку такая еда может лебедям навредить. Но "доброжелатели" продолжают их кормить.

И, конечно, Гоша и Глаша в первую очередь оберегают своё потомство. На берег их выманить может только Елена, и то не всегда. Лебеди в этом году стараются держаться подальше от берега.

В этом году на берегу посёлка Увильды местные жители насчитывали до 53 лебедей. Сейчас они, конечно же, разлетелись.