В Кыштыме установят скульптуру в честь Воздушно-десантных войск

Автор: КР от Сегодня, 15:21 Категория: Общество

Торжественное открытие состоится в день ВДВ, 2 августа. Установить скульптуру предложила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева ещё два года назад. Кыштымские десантники поддержали эту идею.

На следующей неделе памятник доставят в наш город из Магнитогорска, где над ним трудился скульптор Сергей Анатольевич Ёлкин. Завтра начнётся подготовка площадки у бывшего профессионального лицея № 30.

– Это будет фигура солдата-десантника, который сидит с автоматом на камнях, – сказал сайту «КР» руководитель кыштымского отделения всероссийской организации «Боевое братство» Андрей Карипов. – Она выполнена из бетона и покрыта бронзовой краской. И хотя среди десантников обсуждалось предложение «скинуться» на эту скульптуру, все расходы на себя взяло Кыштымское машиностроительное объединение. Более того, рядом со скульптурой появится ещё и скамейка в виде эмблемы машобъединения. Её изготовили на самом предприятии.

Как и в прошлом году, 2 августа кыштымские десантники встретятся в храме Рождества Христова, где пройдёт лития по усопшим братьям. Затем они организованной колонной пройдут к мемориалу Вечного огня, где возложат цветы и венки. И после отправятся на открытие скульптуры в честь ВДВ.

Затем десантники проследуют к физкультурно-оздоровительному комплексу, где посостязаются друг с другом в силе и ловкости. Там же для них выступит музыкальная группа «БМД» (Боевая машина десанта), солисты и музыканты которой – тоже бывшие десантники.

В мае следующего года, по соседству со скульптурой десантника, планируется установить скульптуру солдату-пограничнику.