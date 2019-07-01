В Кыштыме полностью изменится облик одной из площадей

Автор: КР от Вчера, 16:00 Категория: Общество

На кыштымском радиозаводе начинается подготовка к 60-летнему юбилею, который будет праздноваться в 2020 году. Запланировано большое количество мероприятий.

Одно из самых значимых – капитальный ремонт площади перед дворцом культуры «Победа». Она полностью поменяет свой облик.

Подрядчик, который пока держится в секрете, как и сумма контракта, сначала снимет весь верхний слой нынешнего покрытия площади. Верхний ярус, перед зданием дворца культуры уложат брусчаткой. А участок, где зимой располагается ледовый городок, заасфальтируют.

Нынешнюю облицовку памятника труженикам тыла, заменят другим материалом. У его основания разобьют две небольшие цветочные клумбы. На предприятии не исключают и появление на площади малых архитектурных форм. Будут установлены новые скамейки с железным основанием и урны.

В самом дворце культуры «Победа» на первом этаже заменят старые оконные рамы на стеклопакеты.

Как сказал сайту «КР» директор дворца культуры Владимир Гузынин, подрядчик преступит к работам уже на следующей неделе.