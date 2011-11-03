В Кыштыме благоустройство парка затягивается из-за скального грунта на его территории Автор: КР от Вчера, 14:32 Категория: Общество 0 В парке имени А. С. Пушкина наконец-то началась его реконструкция. Этого события кыштымцы ждали многие десятилетия. Как и набережную у Народного дома, парк благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас там работает челябинская компания ООО «ЮжУралПромПродукт». Её задача – построить сети уличного освещения. Бурение «лунок» под осветительные столбы уже ведётся. Но с 8 июля рабочие успели сделать только 40 «лунок» из запланированных 109. – Очень медленно продвигаемся, начинаем бурить – натыкаемся на скалистый грунт, – сказал сайту «КР» начальник электромонтажного участка подрядной организации «Челябгорсвет» Михаил Поспелов. – И так по всему парку. Это увеличивает время работ и затраты на них. У нас часто ломается техника – срываются шланги, головки бура и его зубья. А только один зуб стоит полторы тысячи рублей. По словам Поспелова, они уже уведомили администрацию Кыштымского городского округа, что к назначенному сроку окончания работ – 15 августа –не уложатся. Из-за затяжек по бурению «лунок» не удастся вовремя начать работы и по капитальному ремонту дорожно-тропиночной сети. Однако врио губернатора Алексей Текслер ещё во время майского визита в наш город заметил, что финансирование по благоустройству парка в будущем году будет напрямую зависеть от объёма проделанной работы в этом году. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Radishev Вчера, 15:09 Группа: Посетители Регистрация: 3.11.2011 Статус: 305 комментариев 0 публикаций Очень медленно продвигаемся, начинаем бурить – натыкаемся на скалистый грунт, – сказал сайту «КР» начальник электромонтажного участка подрядной организации «Челябгорсвет» Михаил Поспелов. О как! Неожиданно на Урале наткнулись на скалистый грунт))) Интересно, что ещё может случиться неожиданно... +1