В Кыштыме в минувшую субботу грозы привели к авариям на электросетях

Автор: КР от Вчера, 12:48 Категория: Общество

К утру субботы без электроснабжения остался район Егозинки. Повреждения воздушной линии фидера «Город. Кыштым – 5»» 6кВт привели к отключению трансформаторных подстанций от 12-й до 95-ой.

Несколько часов жители района Егозинки до улицы Заводской в микрорайоне машгородка оставались без электричества. Электроснабжение было восстановлено в нормативные сроки к 15 часам.

Однако ущерб был нанесён и подстанции «Кварцевая» в районе посёлка Слюдорудник, где обгорел провод. Эту электролинию обслуживает Кыштымский горно-обогатительный комбинат.

– Свет у нас отключился утром, – сказала сайту «КР» староста посёлка Слюдорудник Оксана Киселёва. – Через два часа электричество вернулось в основную часть посёлка, а там, где находятся дачи и спортивно-туристический центр «Провинция», нет. Поскольку в «Провинции» проходили очередные соревнования, был установлен дизельный генератор. Он работает и сейчас. Как сказали мне в горно-обогатительном комбинате, сегодня они приступят к аварийным работам.

В два часа ночи с субботы на воскресенье гроза лишила электричества и район радиогородка. Отключились пять трансформаторных подстанций от ТП-26 до ТП-46.

Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева поручила своему первому заместителю Петру Мошкину совместно с обслуживающей электросети компанией ООО «Урал-Ресурс» провести служебное расследование. Завтра к 10 часам утра на энергетической комиссии уже будут обсуждаться первые его результаты.

К определению причин аварий, на большом количестве трансформаторных подстанций, компания ООО «Урал-Ресурс» сегодня привлечёт специализированную лабораторию.