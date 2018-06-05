Следственное управление Челябинской области даст уголовно-правовую оценку сотрудникам социальных служб Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 16:45 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», в прошлую субботу в Кыштыме в городском пруду утонул восьмилетний мальчик. Его мать в это время распивала спиртное за границей пляжа в компании своих друзей. Редакции стали известны некоторые подробности.

– В тот день на пляже дежурил матрос-спасатель Сергей Максимов, – пояснил сайту «КР» специалист управления гражданской защиты Виктор Ступацкий. – Из-за аномальной жары было много отдыхающих. И особенно детей. Сергей следил за акваторией, но всех, кто находился на воде, охватить разом в любом случае не получалось. Поэтому когда мама мальчика начала кричать у воды, он бросился к ней и вытащил ребёнка. Вместе с неравнодушным гражданином Сергей начал оказывать ему первую помощь.

Возможно, трагедии удалось бы избежать, если бы не стечение обстоятельств. Дело в том, что график работы детского пляжа на улице Фабричной с 12 до 20 часов ежедневно. В это время на нём должны дежурить два матроса-спасателя. Однако в пятницу напарник Сергея Максимова заболел и не смог выйти на дежурство.

На нашем сайте уже сообщалось о том, что двух малолетних дочерей безответственной матери в те же выходные поместили в центр помощи детям «Горизонт».

Нашей редакции стало известно, что девочки даже не посещали детский сад, а их мать всякий раз уверяла работников социальной службы, что они болеют. И это говорит о том, что за неблагополучной семьёй С. не было должного догляда.

В Следственном управлении по Челябинской области сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана уголовно-правовая оценка сотрудникам социальных служб» – говорится в пресс-релизе на официальном сайте ведомства.