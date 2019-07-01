В Кыштыме полиция возьмёт под полный контроль празднование Дня металлурга

Автор: КР от Вчера, 15:18 Категория: Общество

При проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга, межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» задействует более 100 сотрудников полиции и дополнительных сил.

Места с массовым пребыванием граждан будут обследованы служебными собаками в целях предотвращения террористических актов.

В магазинах, прилегающих к месту празднования, 20 июля запретят продажу алкоголя.

Как сказали сайту «КР» в кыштымской полиции, пройти на праздничные площадки с горячительными напитками не получится. Вход на них будет закрыт и для тех, кто уже находится в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, за распитие алкоголя в общественных местах предусмотрен штраф до 1500 рублей. И отвертеться от него не получится.