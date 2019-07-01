Новая Общественная наблюдательная комиссия будет сформирована в Челябинской области осенью 2019 года

Состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые занимаются контролем за соблюдением прав заключенных, поменяется полностью в 44 регионах России, в том числе в Челябинской области. Об этом на пресс-конференции в агентстве ТАСС заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

«В 44 регионах России будет новый состав ОНК. 19 июля будет объявлено о начале процедуры выдвижения, об этом будет соответствующее сообщение в «Российской газете», - сказал он. Процесс выдвижения в состав ОНК довольно сложный. «По закону выдвигать кандидатов могут только общественные объединения. Соответственно, нужна рекомендация от общественной организации. Нужна справка об отсутствии судимости, необходимо, чтобы судимости не было и у близких родственников», - отметил Валерий Фадеев.

Процедура выдвижения кандидатов в наблюдательные комиссии закончится в октябре, после чего совет Общественной палаты проголосует за новые составы ОНК. Он призвал граждан как можно активнее выдвигаться в наблюдательные комиссии. «Сегодня в ОНК есть профессиональный уклон - бывшие работники ФСИН активно работают в этих комиссиях. Есть и попытки монетизации своего положения в комиссии - были случаи, когда наблюдатели пытаются способствовать организации условно-досрочного освобождения. Словом, мы призываем людей не из уголовно-исполнительной системы выдвигаться в ОНК. Пусть это будут гражданские активисты, учителя, врачи. Это сделает работу комиссий более эффективной», - заключил Фадеев.

Добавим, объявление о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области опубликовано сегодня в газете «Южноуральская панорама». Заявления и документы принимаются уже с завтрашнего числа в течение 60 дней. Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в регионах и рекомендации по выдвижению кандидатов размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации по адресу www.oprf.ru. Справочную информацию можно получить по телефону 8 (495) 221-83-63, доб. 2152.