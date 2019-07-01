Под Кыштымом провалилась шпионская миссия ЦРУ

Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Общество

Американский лётчик-шпион Френсис Пауэрс и самолёт «У-2»

Рассказ о секретной миссии Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки опубликовал на страницах интернет-издания «Аргументы недели» младший советник юстиции в отставке Александр Гуськов. Он родом из Кыштыма.

В 1960 году, как пишет автор, ЦРУ внедрило в Кыштым под видом преподавателя физкультуры своего агента. Перед ним стояла задача установить радиомаячок в предгорье озера Сугомак и другие шпионские действия. В ту пору американцев очень интересовало атомное производство в Челябинске-40, ныне городе Озёрске.

В том же году американский лётчик-шпион Френсис Пауэрс на самолёте «У-2», благодаря радиомаячку, сделал снимки предприятия «Маяк» и города Снежинска. Он был сбит советскими ракетами противо-воздушной обороны. Этот «фейерверк» наблюдали жители Челябинска-40 в период демонстрации трудящихся 1 Мая.

Автор описывает все события с документальной точностью.