В Кыштыме независимая экспертиза проверит качество асфальта во дворах

Автор: КР от Сегодня, 11:25 Категория: Общество

В нашем городе побывали специалисты Южно-Уральского центра дорожных испытаний. Они дадут оценку уложенному асфальтовому покрытию во дворах, где в этом году проводились работы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Вырубка асфальтобетона проводилась на улицах Дёмина, 6, Карла Либкнехта, 115 и 172, Калинина, 168. Опытные образцы отправятся в лабораторию центра на испытания. Будут выявлены показатели, характеризующие качество уложенного покрытия: коэффициент уплотнения, водонасыщения, а также сопротивление асфальтобетона различным нагрузкам.

– Есть нормативы, в которых чётко прописано, что отбор проб асфальтобетона должен проводиться не менее чем в полуметре от края пешеходного тротуара, – сказал сайту «КР» главный специалист отдела технического контроля Южно-Уральского центра дорожных испытаний Иван Маринин. – А также в полуметре от поперечных швов сопряжения. Это когда, например, асфальтоукладчик прерывался и работы продолжались на следующий день. На объектах, где мы сегодня производили отбор проб, толщина соответствует техническому заданию.

Оценочные результаты поступят в администрации Кыштымского городского округа в течение 10-15 дней.