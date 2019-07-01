Житель Кыштыма сделал ложный вызов, чтобы попасть в квартиру

Автор: КР от Сегодня, 11:03 Категория: Общество

Фото из группы в социальной сети ВКонтакте: МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш

Вчера на пульт пожарной охраны поступило сообщение, что в одной из квартир многоквартирного дома на улице Карла Либкнехта захлопнулась входная дверь, а на газовой плите готовится пища. Учитывая угрозу задымления и пожара, по указанному адресу выехали два пожарных расчёта.

Прибыв на место огнеборцы вскрыли железную дверь. Пройдя на кухню, увидели, что газовая плита пуста.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что собственник квартиры ещё накануне днём потерял ключи. Чтобы попасть в своё жильё, он вместе со знакомой сообщил в пожарную охрану об угрозе возникновения огня в помещении.

В отношении жителя Кыштыма составлен административный протокол по статье 19.13 КоАП. Мужчине придётся раскошелиться за заведомо ложный вызов специальных служб от одной до полутора тысячи рублей.