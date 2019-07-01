Житель Кыштыма сделал ложный вызов, чтобы попасть в квартиру Автор: КР от Сегодня, 11:03 Категория: Общество 0 Фото из группы в социальной сети ВКонтакте: МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш Вчера на пульт пожарной охраны поступило сообщение, что в одной из квартир многоквартирного дома на улице Карла Либкнехта захлопнулась входная дверь, а на газовой плите готовится пища. Учитывая угрозу задымления и пожара, по указанному адресу выехали два пожарных расчёта. Прибыв на место огнеборцы вскрыли железную дверь. Пройдя на кухню, увидели, что газовая плита пуста. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что собственник квартиры ещё накануне днём потерял ключи. Чтобы попасть в своё жильё, он вместе со знакомой сообщил в пожарную охрану об угрозе возникновения огня в помещении. В отношении жителя Кыштыма составлен административный протокол по статье 19.13 КоАП. Мужчине придётся раскошелиться за заведомо ложный вызов специальных служб от одной до полутора тысячи рублей. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Аккузативус Сегодня, 14:37 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Зачем ложный, когда можно было нормальный вызов сделать 0