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Житель Кыштыма сделал ложный вызов, чтобы попасть в квартиру

Автор: КР от Сегодня, 11:03 Категория: Общество

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Фото из группы в социальной сети ВКонтакте: МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш

 

Вчера на пульт пожарной охраны поступило сообщение, что в одной из квартир многоквартирного дома на улице Карла Либкнехта захлопнулась входная дверь, а на газовой плите готовится пища. Учитывая угрозу задымления и пожара, по указанному адресу выехали два пожарных расчёта.

 

Прибыв на место огнеборцы вскрыли железную дверь. Пройдя на кухню, увидели, что газовая плита пуста.

 

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что собственник квартиры ещё накануне днём потерял ключи. Чтобы попасть в своё жильё, он вместе со знакомой сообщил в пожарную охрану об угрозе возникновения огня в помещении.

 

В отношении жителя Кыштыма составлен административный протокол по статье 19.13 КоАП. Мужчине придётся раскошелиться за заведомо ложный вызов специальных служб от одной до полутора тысячи рублей.  


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Зачем ложный, когда можно было нормальный вызов сделать
 
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